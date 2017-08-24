رسميًّا.. رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

فض الشراكة مع ميسى باقتناص اللقب الثالثعلى المصرى توج البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسبانى، بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا، لموسم 2016-2017، فيما توجت الهولندية ليكي مارتينيز لاعبة برشلونة الإسبانى، كأفضل لاعبة في القارة العجوز، فى الحفل السنوى الذى أقامه الاتحاد الأوروبى لك

فض الشراكة مع ميسى باقتناص اللقب الثالث



على المصرى

توج البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسبانى، بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا، لموسم 2016-2017، فيما توجت الهولندية ليكي مارتينيز لاعبة برشلونة الإسبانى، كأفضل لاعبة في القارة العجوز، فى الحفل السنوى الذى أقامه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، الذى أقيم اليوم الخميس، بإمارة “موناكو” الفرنسية، وشهد قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.





وتنافس على الجائزة الثلاثى، البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسبانى، وغريمه الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة، والإيطالى جانلويجي بوفون حارس وقائد يوفنتوس، بعد أن تم اختصار قائمة العشرة لاعبين، إلى ثلاثة فقط، يوم الثلاثاء قبل الماضى.

وكان من المتوقع أن يفوز بالجائزة كريستيانو رونالدو، نظرًا للإنجازات الكبيرة التى حققها مع ريال مدريد الإسبانى هذا الموسم، وأبرزها الفوز بالدورى الإسبانى، ودورى أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبى، ونستعرض فى السطور التالية مشوار “الثلاثة مرشحين” مع أنديتهم، خلال الموسم الماضى.

وخاض رونالدو، 46 مباراة مع الميرنجي في جميع المسابقات، وسجل 42 هدفًا وصنع 12 آخر، وقاد صاروخ ماديرا الفريق الملكى، لتحقيق ألقاب الليجا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، كما فاز الدون بجائزة هداف التشامبيونز ليج برصيد 12 هدفًا.

وفض رونالدو الشراكة مع غريمه التقليدى ميسى، بعدما اقتنص اليوم اللقب الثالث كأفضل لاعب فى أوروبا “2014-2016-2017″، فيما توقف رصيد البرغوث من اللقب عند جائزتين فقط، موسمى “2011-2015”.