رسميًّا.. جوجل تكشف عن هاتفها الثوري

سكاي نيوزأعلنت شركة جوجل، التي تتبع شركة ألفابت، اليوم الأربعاء، في حفل خاص أقيم في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية عن هاتفي "بكسل 2" و"بكسل 2 إكس إل"، والذي يعد المنافس الأقوى لهاتف "آيفون 8" الجديد.ويعد الهاتفان الجديدان بمثابة الجيل الثاني من سلسلة هواتف "بكسل"، التي أطلقت

سكاي نيوز

أعلنت شركة جوجل، التي تتبع شركة ألفابت، اليوم الأربعاء، في حفل خاص أقيم في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية عن هاتفي “بكسل 2” و”بكسل 2 إكس إل”، والذي يعد المنافس الأقوى لهاتف “آيفون 8” الجديد.

ويعد الهاتفان الجديدان بمثابة الجيل الثاني من سلسلة هواتف “بكسل”، التي أطلقتها جوجل، العام الماضي، كأول أجهزة من صناعتها، لتدخل في منافسة مباشرة مع شركة أبل.

وطرحت الشركة جهاز الهاتف الذكي “بيكسل 2” في حجمين لهما خصائص متشابهة مثل الهيكل المصنوع من الألومنيوم وعدم وجود فتحات تقليدية لسماعات الأذن.

وتبدأ أسعار النسخة الأساسية من 649 دولارًا، بينما يبدأ سعر النسخة المتطورة من 849 دولارًا، وستطرح الهواتف للبيع في 19 أكتوبر.

خصائص الهاتف الجديد

ويمتاز الهاتفان الجديدان بأنهما صاحبا أفضل كاميرا في هاتف ذكي بالسوق، بحسب ما أعلنته جوجل، إذ حققت أفضل مجموع نقاط، متفوقة على هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس من أبل وجالاكسي نوت 8 من سامسونج.

وتقدم جوجل هاتف “بكسل 2” شاشة من نوع “أمولد” بقياس 5 بوصات، وذاكرة تصل إلى 4 جيجابايت، و64 أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويضم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 7.8 ميلليمترات ويزن 143 جرامًا، معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراغون 835، إضافة إلى بطارية بسعة 2700 ميلي أمبير/ ساعة، ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار.

ويملك “بكسل 2” كاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجا بكسل مع مثبت صورة بصري وإلكتروني، كما يملك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، ومكبري صوت بتقنية ستيريو.

أجهزة أخرى من جوجل

في غضون ذلك قالت الشركة إن الكمبيوتر المحمول “بيكسل بوك”، الذي يصل سعره إلى 999 دولارًا، هو أول كمبيوتر محمول مزود بمساعد جوجل ويدعم تطبيق سنابشات، سيطرح للبيع في المتاجر يوم 31 أكتوبر.

أما سعر مكبر الصوت الجديد جوجل هوم ميني فبلغ 49 دولارًا في الولايات المتحدة، وسينافس جهاز إيكو دوت، الذي تنتجه شركة أمازون، وسيطرح للبيع بنهاية العام.