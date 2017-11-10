رسميًّا.. السنغال ثالث الأفارقة المتأهلين لكأس العالم

على المصرى تأهّل منتخب السنغال لكرة القدم، لكأس العالم "روسيا 2018"، بعد تغلبه على مضيفه جنوب إفريقيا، بهدفين نظيفين، فى المباراة المعادة بين المنتخبين، والتى قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إعادتها عقب اكتشاف تلاعب الحكم في النتيجة. وكان الفيفا قد قرر، فى السادس من سبتمبر الماضى، إعاد

على المصرى

تأهّل منتخب السنغال لكرة القدم، لكأس العالم “روسيا 2018″، بعد تغلبه على مضيفه جنوب إفريقيا، بهدفين نظيفين، فى المباراة المعادة بين المنتخبين، والتى قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، إعادتها عقب اكتشاف تلاعب الحكم في النتيجة.

وكان الفيفا قد قرر، فى السادس من سبتمبر الماضى، إعادة مباراة جنوب إفريقيا والسنغال، ضمن المجموعة الرابعة، والتي فاز بها منتخب الأولاد 2- 1 في بولوكواني، مع إيقاف الحكم الغانى جوزيف لامبتي الذي أدارها مدى الحياة، عقب إدانته بالتأثير بشكل غير قانوني على نتيجة المباراة.

ومنح الحكم الغانى، فى المباراة جنوب إفريقيا ركلة جزاء غير صحيحة، بداعي وجود لمسة يد قبل نهاية الشوط الأول، كما احتسب هدفًا آخر في ظروف مثيرة للجدل، بعد تنفيذ ركلة حرة بشكل سريع خلال المباراة، قبل أن يطعن لامبتي على قرار إيقافه أمام محكمة التحكيم الرياضية، التي أيدت قرار الفيفا بإيقاف الحكم الغاني مدى الحياة، ليقرر الفيفا إعادة المباراة.

وأعيدت المباراة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب “بيتر موكابا”، بمدينة “بولوكواني” الجنوب أفريقية، لتنهى السنغال اللقاء فى الشوط الأول، بهدفين عن طريق ديافرا ساخو فى الدقيقة 12، وتامساكنا مخيزي بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 39.

وأكدت السنغال صدارتها للمجموعة الرابعة، بعدما رفعت رصيدها للنقطة 11، فيما تجمد رصيد جنوب أفريقيا عند النقطة الرابعة، لتتذيل جدول ترتيب المجموعة، بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو والرأس الأخضر، ولكل منهما ست نقاط.

وصعد منتخب السنغال، لكأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه، بعدما صعدت للنسخة السابعة عشرة من المونديال، والتى أقيمت عام 2002، فى كوريا الجنوبية واليابان، وحقق أسود التيرانجا إنجازًا كبيرًا، بفوزهم على فرنسا بطلة العالم آنذاك في اللقاء الافتتاحي، قبل أن يكملوا مسيرتهم المميزة، ويصلوا لدور الثمانية للبطولة.

وستحتفل السنغال بتأهلها مع جماهيرها، عندما تواجه جنوب إفريقيا، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة، والذى سيقام الثلاثاء المقبل، في داكار، فيما ستستضيف بوركينا فاسو، منتخب الرأس الأخضر، ويعد اللقاءان تحصيل حاصل.