رسميًّا.. الزمالك يقيل إيناسيو ويمنحه نصف الشرط الجزائي

علي المصريأسفرت الجلسة الحاسمة التي جمعت المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، البرتغالي أوجوستو إيناسيو، ومرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، عن فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، مع حصول المدرب على جزء من الشرط الجزائي المبرم في العقد، والذي يبلغ 2.28 مليون جنيه مصري، ليحصل على مليون ومائة و

علي المصري

أسفرت الجلسة الحاسمة التي جمعت المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، البرتغالي أوجوستو إيناسيو، ومرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، عن فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، مع حصول المدرب على جزء من الشرط الجزائي المبرم في العقد، والذي يبلغ 2.28 مليون جنيه مصري، ليحصل على مليون ومائة وأربعين ألف جنيه فقط كراتب شهر ونصف الشهر وليس ثلاثة أشهر.





وشهدت جلسة التحقيق مع إيناسيو تأكيدات من مرتضي منصور أن المدير الفني وافق على رحيل إسلام جمال وأحمد جعفر ثنائي فريق الكرة بالنادي الأبيض، بناء على طلبه، وشدد على أنه رفض الاستماع للاعبين، وفضّل احترام قرارات المدير الفني للفريق، إضافة إلى أنه وفر كل متطلباته ونجح في توفير مستحقاته ومستحقات اللاعبين، على حد قوله.

ووقع إيناسيو رسميًّا على إخلاء الطرف في نادي الزمالك، بعد الاتفاق على المخالصات المادية بينه ومساعديه كارلوس ميجيل وجاوه تفاريز وبيدرو مورييرا مع الزمالك، وحصلوا على قيمة الشرط الجزائي “كاش”، لتنتهي قصة إيناسيو مع الزمالك رسميًّا.

كانت الخلاف قد اشتعل بين مرتضى منصور وإيناسيو في الأيام القليلة الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، قبل أن تصل الأمور لذروتها، اليوم، ويستدعي إيناسيو السفارة البرتغالية؛ لحضور التحقيق معه، قبل أن يتفق الطرفان على فسخ التعاقد رسميًّا.