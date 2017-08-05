رسميًّا.. الزراعة والفاو : مصر خالية من مرض بلطي البحيرات

الصاوي أحمد أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بناء على اتصالات واجتماعات جرت مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، تم تأكيد أن كل ما نُشر حول وجود مرض بلطي البحيرات في مصر، مجرد تقرير بحثي لا يُعتد به. وأوضح البنا أن الجهة الوحيدة ال

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بناء على اتصالات واجتماعات جرت مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، تم تأكيد أن كل ما نُشر حول وجود مرض بلطي البحيرات في مصر، مجرد تقرير بحثي لا يُعتد به.





وأوضح البنا أن الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن وجود هذه الأمراض هي المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وهو ما لم يتم في الأساس.

وأشار وزير الزراعة إلى أن ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، حضر إلى الوزارة، وأكد أنه ستتم مخاطبة المنظمة في روما بأن الإجراءات السعودية ليس لها علاقة بوجود هذا المرض في مصر، لكنها تتم في إطار فحص المنشآت المرخص لها بتصدير البلطي المصري للسعودية.

في السياق نفسه التقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة “فاو” في مصر، حيث أكد الجانبان خلو مصر من الفيروس، وأن “الفاو” تحترم رأي الحكومة المصرية.

وقال ممثل الفاو بمصر إن المعلومات التي تداولتها “الفاو” حول وجود الفيروس اعتمدت على تقرير بحثي غير مؤكد من جهة غير رسمية، وأن هذا التقرير به أخطاء علمية، حيث لم يتبع الأساليب العلمية في إعداده، لافتًا إلى أن “الفاو” ووزارة الزراعة تعملان معًا من أجل تحقيق الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين.