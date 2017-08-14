رسميًّا .. إيقاف رونالدو 5 مباريات

على المصرى أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، 5 مباريات، وغرم ريال مدريد 350 يورو، ورونالدو 800 يورو بسبب الطرد، بالإضافة إلى 1400 يورو للنادي، و3005 يورهات للاعب، بسبب الاعتداء على الحكم. ودفع رونالدو، الحكم ريكاردو دي بيرجوس، الذى أد

على المصرى

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، 5 مباريات، وغرم ريال مدريد 350 يورو، ورونالدو 800 يورو بسبب الطرد، بالإضافة إلى 1400 يورو للنادي، و3005 يورهات للاعب، بسبب الاعتداء على الحكم.



ودفع رونالدو، الحكم ريكاردو دي بيرجوس، الذى أدار مباراة أمس ضد برشلونة، في ذهاب السوبر المحلي، ليقوم بطرده، وكتب في تقريره “بمجرد إشهار البطاقة الحمراء، دفعني اللاعب بشكل بسيط في إشارة لعدم رضائه عن القرار”، وقد يطعن ريال مدريد، على القرار لتخفيض العقوبة، خاصة أن إدارة الملكي ترى أن البطاقة الحمراء غير مستحقة.

وأحرز كريستيانو رونالدو، هدفًا في الفوز الكبير الذي حققه ريال مدريد على برشلونة، في عقر داره “كامب نو” بـ3 أهداف لواحد، لكنه تعرض للطرد بعدها بدقيقتين، فقط لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بداعي تظاهره بالسقوط داخل منطقة جزاء المنافس، في كرة مع المدافع صامويل أومتيتي، وبهذا يغيب رونالدو، عن إياب السوبر، يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى 4 لقاءات في الدوري الإسباني.