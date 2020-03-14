رسميًا.. وزير الزراعة يطلق منظومة كارت الفلاح في محافظتي الشرقية والبحيرة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح” فى محافظتى الشرقية والبحيرة، اعتباراً من الأحد الموافق 15 مارس 2020.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمي وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وفى ضوء موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على إطلاق منظومة الحيازة الالكترونية “كارت الفلاح” فى محافظتي الشرقية والبحيرة.

وأكد وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية من خلال تزويدها باجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة إى فاينانس.

وأضاف القصير أنه يبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعى المصرى الذى يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفة فى هاتين المحافظتين عدد 615227 كارتا.

وفى سياق متصل، أعلن وزير الزراعة أنه سبق أن تم إطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج باجمالى عدد جمعيات 959 جمعية، وعدد كروت تبلغ 642206 كروت، وذلك يكون عدد الجمعيات التى تم ميكنتها وإطلاق المنظومة بها 2142 جمعية بإجمالى عدد كروت تبلغ 1257433 كارتا.

كما أشار وزير الزراعة إلى أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.



و أكد وزير الزراعة أنه بناء على متابعة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى أهمية الاسراع بالانتهاء من استكمال المنظومة فى كافة المحافظات سيتم البدء فى المرحلة الثالثة والتى تشمل محافظات اخرى وهى القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والاقصر والتى وصلت بها نسبة تدقيق المساحات إلى نسبة مرتفعة ويبلغ عدد الجمعيات بهذه المحافظات 1574 جمعية ومتوقع الانتهاء منها خلال فترة 3 شهور وبذلك يكون بعد استكمال المرحلة الثالثة قد تم تنفيذ حوالى 63% من اجمالى الحيازات على مستوى الجمهورية وسوف تستمر المتابعة لاستعمال المنظومة فى كل المحافظات تباعاً.