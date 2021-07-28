رسميًا.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الأربعاء- حركة تنقلات ضباط الشرطة السنوية وترقياتها، وذلك بعد اجتماع عقد مع المجلس الأعلى للشرطة.

جاء ذلك في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وكافة صور وأشكال الجريمة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

ومن المقرر بعد إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة أن يتم تنفيذها في الأول من أغسطس، مع إبلاغ المديريات والقطاعات المختلفة بها.

ويفتح باب التظلمات بعد صدور الحركة حتى يوم 5 أغسطس المقبل، على أن يبدأ القيادات تنفيذها في اليوم التالي لإعلانها.