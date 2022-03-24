سيــارات

رسميًا.. «نيسان موتور إيجيبت» تعلن أسعار سيارات «صني» الجديدة

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 218.4 ألف جنيه
أحمد عوض 10:25 م, الخميس, 24 مارس 22 10:25 م, الخميس, 24 مارس 22

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أرسلت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «نيسان صني» بقيمة بلغت 21 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «نيسان»، صعدت أسعار طرازات «صني» الفئة الأولى «M/T Base» إلى 218.4 ألف جنيه، بدلًا من 197.4 ألفًا.

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وارتفعت أسعار سيارات «صني» الفئة الثانية «A/T Base» إلى 239.5 ألف جنيه، مقارنة بنحو 218.5 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «صنى» الفئة الثالثة «A/T MID» إلى 253 ألف جنيه، مقابل 232 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «صني» الفئة الرابعة «A/T Super Saloon» إلى 264 ألف جنيه، مقابل 243 ألفًا.

ينتمي طراز «نيسان صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

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بقلم أحمد عوض

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