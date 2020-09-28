رسميًا.. نهاية رحلة طنطا في الدوري المصري وهبوطه للقسم الثاني

يتولى في الوقت الحالي رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، القيادة الفنية لفريق طنطا،

تأكد هبوط طنطا إلى القسم الثاني بشكل رسمي، بعد أن تزيل المركز الأخير في الدوري الممتاز، اليوم الإثنين، رسميًا بعد النتائج التي آلت إليها مباريات الجولة 30 من المسابقة.

ويقع طنطا في المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الجونة صاحب المركز الـ15 برصيد 31 نقطة.

ويتبقى لفريق طنطا 4 مباريات فقط خلال مسابقة الدوري المصري، حال الفوز في جميعهم يصل إلى النقطة 30 وهو ما لا يضمن بقاءه في بطولة الدوري.

ويتولى في الوقت الحالي رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، القيادة الفنية لفريق طنطا، بعد رحلة طويلة من المدربين الذين استبدلهم الفريق هذا الموسم، حيث بدأ بأيمن المزين، وحل من بعده أحمد سامي لمباراة واحدة فقط قبل أن يعود من جديد المزين، ثم يرحل مرة أخرى ويأتي رضا عبدالعال.

ولم ينجح طنطا في الاستمرار في الدوري لموسمين متتاليين مثلما فعل في موسمي 2016-2017 و2017-2018.