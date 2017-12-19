رسميًا.. موزعو we يقدمون خدمات المحمول منتصف يناير

محمود جماليبدأ موزعو الشركة المصرية للاتصالات، مزاولة نشاط تقديم خدمات المحمول رسميا بالسوق المحلية، منتصف يناير المقبل.قال مصدر وثيق الصلة بالشركة، أن محمد أبوطالب، نائب رئيس الشركة للشئون التجارية، اتفق مع 18 موزع معتمد، على تشغيل فرع واحد فقط، كمرحلة أولى، على أن تعمل باق المنافذ تدريجيا بحلو

محمود جمال

يبدأ موزعو الشركة المصرية للاتصالات، مزاولة نشاط تقديم خدمات المحمول رسميا بالسوق المحلية، منتصف يناير المقبل.

قال مصدر وثيق الصلة بالشركة، أن محمد أبوطالب، نائب رئيس الشركة للشئون التجارية، اتفق مع 18 موزع معتمد، على تشغيل فرع واحد فقط، كمرحلة أولى، على أن تعمل باق المنافذ تدريجيا بحلول مارس 2018.

يشار إلى أن «المصرية» اتفقت بشكل مبدئى منذ أشهر مع مجموعة موزعين للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «فرانشايز» – حق استخدام العلامة التجارية مقابل نسبة من الارباح-، ومن أبرزهم :سبرنت إيجيبت، وداتا نت، حبيبة نت، وإن إى سى، بالاضافة الى فرست كوم،،كمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا، وفرى تل، ودوت إيجبيت، وفيوتشر ICT، والعربية، وAUN ووايب سايت، وخيول نت.

أوضح المصدر لـ«المال» أنه من المقرر توقيع العقود النهائية بين الشركة والموزعين خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وجار التفاوض على نسبة العمولة التى يتقاضها الموزعين، ومن المرجح أن تدور بين 4 و%5.

أضاف أن تكلفة تجهيز الفرع الواحد التى يتحملها الموزع لا تقل عن 200 ألف جنيه، لا سيما مع اشتراط المصرية ألا تقل مساحة المكان عن 30 متر مربع، مزود بمخزن لحفظ شرائح شبكتها الرابعة للمحمول «we».

تابع أن العمولة الشهرية التى يحصل عليها الموزعين من المصرية مرتبط بتحقيق المستهدفات فى مبيعات شرائح المحمول، وخطوط الهاتف الأرضى، التى تسوق عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن «المال» انفردت فى 16 أغسطس الماضى، بالكشف عن الشروط الفنية الواجب توافرها فى فروع موزعى المصرية للاتصالات، منها أن يكون مزوداً بأحدث الديكورات والتجهيزات التكنولوجية لتقديم خدمات الموبايل، إلى جانب امتلاكه سابقة أعمال جيدة مع «المصرية».