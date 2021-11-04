رسميًا.. محمد عادل حكمًا للقمة 123 بين الأهلي والزمالك

قررت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، إسناد لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها غدا الجمعة، على ستاد القاهرة، للحكم محمد عادل رسميًا.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي في قمة الكرة المصرية غدا الجمعة في استاد القاهرة في ثالث جولات الدوري المصري.

ويعاون محمد عادل كل من أحمد حسام ويوسف البساطي، على أن يتولى أمين عمر مهمة الحكم الرابع.

ويدير أحمد الغندور تقنية الفيديو ويعاونه كل من عبد العزيز السيد وسامي هلهل.

وكان محمد عادل، قد أدار مباراة للأهلي خلال الموسم الجاري وكانت ضد الإسماعيلي وفاز فيها المارد الأحمر برباعية دون رد، فيما لم يدر أي لقاء للزمالك في الموسم الجاري.