رسميًا.. ماسكيرانو يغادر برشلونة إلى هيبي فورتشن الصينى

على المصرى أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، وانتقاله إلى نادي هيبي شاينا فورشن الصيني، وأصدرت إدارة الفريق الكتالونى، بيانا أكدت أنه تم التوصل بين الناديين لاتفاق بشأن انضمام اللاعب إلى النادي الصيني، ابتداءً من يوم 26 يناير الجارى.

على المصرى

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، وانتقاله إلى نادي هيبي شاينا فورشن الصيني، وأصدرت إدارة الفريق الكتالونى، بيانا أكدت أنه تم التوصل بين الناديين لاتفاق بشأن انضمام اللاعب إلى النادي الصيني، ابتداءً من يوم 26 يناير الجارى.

وانضم ماسكيرانو للاعبين الذين رحلوا عن الفريق الكتالونى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلى جانب أردا توران، رافينيا ألكانتار، بينما من المتوقع أن يرحل أيضًا جيرارد دولوفيو و أليكس فيدال، فيما انضم فيليب كوتينيو وياري مينا

وكان ماسكيرانو قد انضم لبرشلونة في صيف 2010 قادمًا من ليفربول الإنجليزي، ونجح في إثبات نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للبلوجرانا، كما أصبح المدافع الأرجنتيني المخضرم رابع أكثر لاعب أجنبي يشارك في مباريات النادي الكتالوني بعد مواطنه ليونيل ميسي، والبرازيلي داني ألفيس والهولندي فيليب كوكو.

من جانبه، رحب نادي هيبي فورتشن الصيني بلاعبه الجديد، معربًا عن أمله في أن يحقق الفريق الآسيوي نجاحات عظيمة مع لاعبه الجديد، وعبر حسابه على موقع “ويبو” المعادل لشبكة “تويتر” بالصين، أشار نادي هيبي فورتشن إلى أن ماسكيرانو سيرتدي القميص رقم 14، دون أن يحدد التاريخ الذي سينضم فيه للفريق، الذي لا يزال في مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وبذلك انضم ماسكيرانو لفريق وصل للمركز الرابع في الدوري الصيني الممتاز في 2017، بعد أن عزز صفوفه العام السابق بنجوم مثل الأرجنتيني أيضًا إيزيكيل لافيتزي والإيفواري جيرفينيو.

وخاض المدافع الأرجنتيني 334 مباراة بين صفوف البارسا خلال سبع سنوات ونصف، لكنه فضل تجربة حظه في الصين من أجل الحصول على عدد أكبر من دقائق اللعب، تضمن له المشاركة في مونديال 2018 في روسيا.





وفى سياق متصل، يشعر ماسكيرانو بالفخر بما حققه خلال السنوات التي قضاها داخل جدران برشلونة، وقال اللاعب الأرجنتيني في حفل وداعه: “أشعر بالفخر، كنت محظوظًا بالتواجد في هذا الفريق، الرحيل مع كل هذا الحب هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لك، قبل سبع سنوات ونصف انضممت لبرشلونة لتحقيق حلم، وها هو الحلم قد انتهى، الأمر أشبه بأنك كنت نائمًا، وحان وقت الاستيقاظ”.

وأضاف اللاعب وهو يقاوم سقوط الدموع من عينيه: “الشيء الأكثر صعوبة في الانضمام لبرشلونة، هو أنك تدرك أنك يومًا ما يجب أن ترحل”، وتابع: “زملائي كانوا عاملًا مهمًا في هذا النجاح، هذا النادي والقيم التي يمثلها، وهؤلاء اللاعبين الكبار الذين شاركتهم غرفة خلع الملابس، قد جعلوا الأمور سهلة جدًا بالنسبة لي، لقد استمتعت بكل لحظة لي هنا، كانت سبع سنوات ونصف، ولكن يبدو وكأنهم أقل بذلك بكثير بسبب النجاح الذي حققناه”.

فيما قام أسطورة البارسا تشافي هرنانديز اللاعب الحالي لنادي السد القطري، بتوجيه رسالة لماسكيرانو من الدوحة، قال فيها: “يجب على اللاعبين الأجانب الذين ينضمون إلى برشلونة أن يجعلوك قدوتهم، لقد كنت مثالًا في كل شيء، أنت تعرف مدى حبي لك، كان من دواعي الفخر والسرور اللعب إلى جانبك، أتمنى لك التوفيق”.

وأعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن حزنه الشديد بعد تأكد رحيل زميله ومواطنه المخضرم هذا الشتاء، وبالإضافة إلى مشاركته في حفل وداع ماسكيرانو، اليوم الأربعاء، استخدم البرغوث، حسابه على موقع إنستجرام، من أجل تحية صاحب الـ 33 عاما، على ما قدمه للفريق الكتالوني.

وكتب ميسي “ماسكي، بعد الكثير من المباريات واللحظات معا، هناك الكثير من الكلمات، أنت تعلم أنني سأفتقدك، سيكون غريبا الدخول إلى غرفة خلع الملابس، وعدم رؤيتك جالسا بجانبي”، وتابع: “لكننا سنتقابل قريبا في المنتخب الوطني، عناق كبير لجميع اللاعبين الـ 3 الذين رحلوا، أتمنى لكم التوفيق في مسيرتكم القادمة”.