رياضة

رسميًا .. لقاء برشلونة ونابولي في دوري الأبطال بدون جماهير بسبب كورونا

في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
إسلام مصطفى 12:54 م, الثلاثاء, 10 مارس 20 12:54 م, الثلاثاء, 10 مارس 20

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قررت الحكومة الكتالونية، إقامة مواجهة برشلونة ونابولي، على كامب نو، بدون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا، في إسبانيا.

ويستضيف برشلونة فريق نابولي مساء غد الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويأتي ذلك القرار كجزء من التدابير التي يتم اتخاذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا والذي وصل بالفعل إلى أكثر من 100 دولة عبر العالم ويؤثر بقوة في إيطاليا.

وعقد صباح اليوم اجتماع بين الحكومة الكتالونية والجهات المسؤولة في الصحة بشأن بحث مصير مواجهة برشلونة ونابولي، قبل أن يصلوا لهذا القرار.

هذه هي المباراة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستقام بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، بعد مواجهتي فالنسيا وأتالانتا، وباريس سان جيرمان أمام دورتموند.

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بقلم إسلام مصطفى

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