رسميًا.. لجنة الحكام تتقدم باستقالتها لخماسية اتحاد الكرة

قدمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال الغندور استقالتها للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بسبب الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان رسمي نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قدم استقالته بشكل رسمي هو وأعضاء لجنته، وذلك بعد اجتماعه اليوم مع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني.

وأشار البيان إلى أن جمال الغندور وضع اعتذاره وأعضاء لجنته عن عدم استكمال مهمتها أمام اللجنة الخماسية، وذلك حتى تتخذ ما تراه مناسبًا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب مواجهة تفشي فيروس كورونا وانعكاسه سلبًا على مسابقات كرة القدم.

يُذكر أن اتحاد الكرة المصري، كان قد علق النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يوما قبل أن يمد التعليق لـ15 يوما جديدا بداية من 30 مارس الجاري، في إطار إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب العالم بأكمله.