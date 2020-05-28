رسميًا – فولهام الإنجليزي يعلن إصابة لاعبين بفيروس كورونا

كانت أندية الدوري الإنجليزي قد استأنفت التدريبات خلال الفترة الماضية؛ تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي في إنجلترا.

أعلن نادي فولهام الإنجليزي إصابة إثنين من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء الاختبارات الطبية وثبوت إيجابية العينة.

جاء ذلك على هامش خضوع أندية الدوري الإنجليزي في الفترة الحالية لاختبارات تحليل فيروس كورونا تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي.

وقال نادي فولهام خلال بيان رسمي: «بعد المرحلة الثانية من الاختبارات على مستوى فيروس كورونا، نؤكد إصابة إثنين من اللاعبين».

وأضاف: «سيظل كلا اللاعبين بدون اسم بسبب السرية الطبية ويعزل اللاعبان أنفسهما بما يتماشى مع تعليمات الدوري والحكومة».

وكانت أندية الدوري الإنجليزي قد استأنفت التدريبات خلال الفترة الماضية؛ تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي في إنجلترا.