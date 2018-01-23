رسميًا.. غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبي.. وقاسم للناشئين

علي المصري كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، عن اسم المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، الذي سيقود الفراعنة خلال تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020، علمًا بأن مصر ستنظم كأس الأمم الافريقية "تحت 23 سنة"، والمقرر إقامتها العام المقبل، والمؤهلة للأوليمبياد المقبلة.واستقر مجل

علي المصري



كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، عن اسم المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، الذي سيقود الفراعنة خلال تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020، علمًا بأن مصر ستنظم كأس الأمم الافريقية “تحت 23 سنة”، والمقرر إقامتها العام المقبل، والمؤهلة للأوليمبياد المقبلة.

واستقر مجلس الجبلاية، على تعيين شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والإسماعيلي وسموحة، مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبي، رغم أنه ظل عاما كاملا ينتظر تعيينه في القيادة الفنية للمنتخب، ورغم أن هناك بعض أعضاء الجبلاية، يرفضون توليه المسئولية، ولكن في النهاية تم تعيينه بشكل رسمي.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تعيين أشرف قاسم نجم الزمالك الأسبق، مُدربًا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2001، بعدما كانت هناك مفاضلة بين عدد من المدربين منهم ربيع ياسين وأحمد الكأس ومحمد صلاح أبو جريشة ومؤمن سليمان.