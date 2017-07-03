رسميًا.. غبور أوتو ترفع أسعار سيارات هيونداي

أحمد شوقي
رفعت شركة جي بي أوتو غبور رسميًا أسعار سيارات هيونداي وجيلي؛ بما يتراوح بين 1600 و8000 جنيه؛ حيث بدأ العمل بهذه الأسعار اعتبارًا من بداية الشهر الحالى.
وجاء في المنشور الذي وزعته الشركة على شبكة موزعيها أنه بخصوص عروض سيارات هيونداي؛ بالنسبة لرصيد السيارات لدى لموزعين يتم احضار المستندات للتعويض عن فارق الأسعار.
وخفضت شركة جي بي غبور أوتو خلال الأسابيع الماضية اسعار العديد من طرازاتها في محاولة لإنعاش حركة المبيعات؛ بعد الركود الذي أصاب السوق على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار وتآكل القوة الشرائية للمواطنين بعد تراجع قيمة العملة المحلية.
وكانت “المال” نشرت قبيل اجازة عيد الفطر قائمة بالزيادات المتوقعة وفق قائمة غير رسمية؛ تداولها موزعو جي بي غبور أوتو فيما بينهم.
ويتضمن الجدول التالي قائمة بطرازات هيونداي بعد الزيادات الأخيرة.
مسلسل
الطراز
سعر يوليو بالألف جنيه
1
i10 مانيوال
180,9
2
i10 أوتوماتيك GL
191,9
3
i10 أوتوماتيك GLS
196,9
4
جراند i10 سيدان مانيوال
231
5
جراند i10 سيدان أوتوماتيك GL
241
6
جراند i10 سيدان أوتوماتيك GL فول أوبشن
246
7
جراند i10 هاتشباك مانيوال
230
8
جراند i10 هاتشباك أوتوماتيك GL
240
9
جراند i10هاتشباك أوتوماتيك GL
245
10
كريتا BASELINE
360
11
كريتا MIDLINE
398
12
كريتا TOPLINE
417
13
أكسنت أوتوماتيك 2017
242,5
14
أكسنت أوتوماتيك SR 2017
246,5
15
أكسنت أوتوماتيك DAB ABS
255,5
16
أكسنت أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف 2017
262
17
أكسنت هاتشباك أوتوماتيك
243,5
18
أكسنت هاتشباك أوتوماتيك SR
247,5
19
أكسنت هاتشباك أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف
263
20
إلانترا المستوردة GL
323
21
إلانترا المستوردة GL SR
328
22
إلانترا المستوردة GL DAB ABS
336
23
إلانترا المستوردة GL هاي لاين
349
24
إلانترا المستوردة GLS إكسكلوسيف
369
25
إلانترا المستوردة GLS FULLY LOADED
389
26
إلانترا المحلية أوتوماتيك
225
27
إلانترا المحلية أوتوماتيك- Tinted glass
226
28
إلانترا المحلية أوتوماتيك SR
230
29
إلانترا المحلية أوتوماتيك SR- Tinted glass
231
30
إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS
241,9
31
إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS- Tinted glass
242,9
32
إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين
251,9
33
إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين- Tinted glass
252,9
34
فرنا مانيوال GL
151,5
35
فرنا مانيوال GL Tinted glass
152,5
36
فرنا مانيوال GLS
155,5
37
فرنا مانيوال GLS Tinted glass
156,5
38
فرنا أوتوماتيك
175,9
39
فرنا أوتوماتيك Tinted glass
176,9
40
سولاريس سيدان أكتيف
247
41
سولاريس سيدان أكتيف PLUS
257
42
سولاريس هاتشباك أكتيف
249
43
سولاريس هاتشباك أكتيف PLUS
259
44
سوناتا GL
530
45
سوناتا GLS LUXURY
590
46
سوناتا GLS TOPLINE
650
47
I30 هاتشباك أوتوماتيك GL
317,5
48
I30 هاتشباك أوتوماتيك GLS
343,5
49
I30 هاتشباك أوتوماتيك GLS FULLY LOADED
368,5
50
I30 هاتشباك أوتوماتيك GL
336,5
51
I30 هاتشباك أوتوماتيك GLS
361,5
52
I30 هاتشباك أوتوماتيك GLS FULLY LOADED
388,5
53
I30 هاتشباك أوتوماتيك COUPE GLSFULLY LOADED
363,5
إعداد “المال” المصدر: القوائم السعري لـ”هيونداي”
واحتلت هيونداي المركز الثالث على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بحصة سوقية 11,8% من مبيعات السوق الإجمالية البالغة 46,4 ألف وحدة مقابل 20,2% من مبيعات الفترة ذاتها والبالغة 85,3 ألف. يأتي التراجع في الحصة السوقية للصانع الكوري بعد تراجع مبيعاتها إلى 5,4 ألف سيارة مقابل 17,2 ألف.
وتحتل الشركة المركز الثاني بقائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعا بحصة سوقية 16,3% حتى نهاية مايو الماضي؛ مقابل 29,3% خلال الفترة المقابلة من 2016.