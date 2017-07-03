رسميًا.. غبور أوتو ترفع أسعار سيارات هيونداي

أحمد شوقي رفعت شركة جي بي أوتو غبور رسميًا أسعار سيارات هيونداي وجيلي؛ بما يتراوح بين 1600 و8000 جنيه؛ حيث بدأ العمل بهذه الأسعار اعتبارًا من بداية الشهر الحالى. وجاء في المنشور الذي وزعته الشركة على شبكة موزعيها أنه بخصوص عروض سيارات هيونداي؛ بالنسبة لرصيد السيارات لدى لموزعين يتم احضار المستندا



أحمد شوقي

رفعت شركة جي بي أوتو غبور رسميًا أسعار سيارات هيونداي وجيلي؛ بما يتراوح بين 1600 و8000 جنيه؛ حيث بدأ العمل بهذه الأسعار اعتبارًا من بداية الشهر الحالى.

وجاء في المنشور الذي وزعته الشركة على شبكة موزعيها أنه بخصوص عروض سيارات هيونداي؛ بالنسبة لرصيد السيارات لدى لموزعين يتم احضار المستندات للتعويض عن فارق الأسعار.

وخفضت شركة جي بي غبور أوتو خلال الأسابيع الماضية اسعار العديد من طرازاتها في محاولة لإنعاش حركة المبيعات؛ بعد الركود الذي أصاب السوق على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار وتآكل القوة الشرائية للمواطنين بعد تراجع قيمة العملة المحلية.

وكانت “المال” نشرت قبيل اجازة عيد الفطر قائمة بالزيادات المتوقعة وفق قائمة غير رسمية؛ تداولها موزعو جي بي غبور أوتو فيما بينهم.



ويتضمن الجدول التالي قائمة بطرازات هيونداي بعد الزيادات الأخيرة.



مسلسل الطراز سعر يوليو بالألف جنيه 1 i10 مانيوال 180,9 2 i10 أوتوماتيك GL 191,9 3 i10 أوتوماتيك GLS 196,9 4 جراند i10 سيدان مانيوال 231 5 جراند i10 سيدان أوتوماتيك GL 241 6 جراند i10 سيدان أوتوماتيك GL فول أوبشن 246 7 جراند i10 هاتشباك مانيوال 230 8 جراند i10 هاتشباك أوتوماتيك GL 240 9 جراند i10هاتشباك أوتوماتيك GL فول أوبشن 245 10 كريتا BASELINE 360 11 كريتا MIDLINE 398 12 كريتا TOPLINE 417 13 أكسنت أوتوماتيك 2017 242,5 14 أكسنت أوتوماتيك SR 2017 246,5 15 أكسنت أوتوماتيك DAB ABS 255,5 16 أكسنت أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف 2017 262 17 أكسنت هاتشباك أوتوماتيك 243,5 18 أكسنت هاتشباك أوتوماتيك SR 247,5 19 أكسنت هاتشباك أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف 263 20 إلانترا المستوردة GL 323 21 إلانترا المستوردة GL SR 328 22 إلانترا المستوردة GL DAB ABS 336 23 إلانترا المستوردة GL هاي لاين 349 24 إلانترا المستوردة GLS إكسكلوسيف 369 25 إلانترا المستوردة GLS FULLY LOADED 389 26 إلانترا المحلية أوتوماتيك 225 27 إلانترا المحلية أوتوماتيك- Tinted glass 226 28 إلانترا المحلية أوتوماتيك SR 230 29 إلانترا المحلية أوتوماتيك SR- Tinted glass 231 30 إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS 241,9 31 إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS- Tinted glass 242,9 32 إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين 251,9 33 إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين- Tinted glass 252,9 34 فرنا مانيوال GL 151,5 35 فرنا مانيوال GL Tinted glass 152,5 36 فرنا مانيوال GLS 155,5 37 فرنا مانيوال GLS Tinted glass 156,5 38 فرنا أوتوماتيك 175,9 39 فرنا أوتوماتيك Tinted glass 176,9 40 سولاريس سيدان أكتيف 247 41 سولاريس سيدان أكتيف PLUS 257 42 سولاريس هاتشباك أكتيف 249 43 سولاريس هاتشباك أكتيف PLUS 259 44 سوناتا GL 530 45 سوناتا GLS LUXURY 590 46 سوناتا GLS TOPLINE 650 47 I30 هاتشباك أوتوماتيك GL 317,5 48 I30 هاتشباك أوتوماتيك GLS 343,5 49 I30 هاتشباك أوتوماتيك GLS FULLY LOADED 368,5 50 I30 هاتشباك أوتوماتيك GL 336,5 51 I30 هاتشباك أوتوماتيك GLS 361,5 52 I30 هاتشباك أوتوماتيك GLS FULLY LOADED 388,5 53 I30 هاتشباك أوتوماتيك COUPE GLSFULLY LOADED 363,5



إعداد “المال” المصدر: القوائم السعري لـ”هيونداي”





واحتلت هيونداي المركز الثالث على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بحصة سوقية 11,8% من مبيعات السوق الإجمالية البالغة 46,4 ألف وحدة مقابل 20,2% من مبيعات الفترة ذاتها والبالغة 85,3 ألف. يأتي التراجع في الحصة السوقية للصانع الكوري بعد تراجع مبيعاتها إلى 5,4 ألف سيارة مقابل 17,2 ألف.





وتحتل الشركة المركز الثاني بقائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعا بحصة سوقية 16,3% حتى نهاية مايو الماضي؛ مقابل 29,3% خلال الفترة المقابلة من 2016.