سيــارات

رسميًا.. غبور أوتو ترفع أسعار سيارات هيونداي

أحمد شوقي رفعت شركة جي بي أوتو غبور رسميًا أسعار سيارات هيونداي وجيلي؛ بما يتراوح بين 1600 و8000 جنيه؛ حيث بدأ العمل بهذه الأسعار اعتبارًا من بداية الشهر الحالى. وجاء في المنشور الذي وزعته الشركة على شبكة موزعيها أنه بخصوص عروض سيارات هيونداي؛ بالنسبة لرصيد السيارات لدى لموزعين يتم احضار المستندا
3 يوليو، 2017 3 يوليو، 2017

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أحمد شوقي

رفعت شركة جي بي أوتو غبور رسميًا أسعار سيارات هيونداي وجيلي؛ بما يتراوح بين 1600 و8000 جنيه؛ حيث بدأ العمل بهذه الأسعار اعتبارًا من بداية الشهر الحالى.

وجاء في المنشور الذي وزعته الشركة على شبكة موزعيها أنه بخصوص عروض سيارات هيونداي؛ بالنسبة لرصيد السيارات لدى لموزعين يتم احضار المستندات للتعويض عن فارق الأسعار.

وخفضت شركة جي بي غبور أوتو خلال الأسابيع الماضية اسعار العديد من طرازاتها في محاولة لإنعاش حركة المبيعات؛ بعد الركود الذي أصاب السوق على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار وتآكل القوة الشرائية للمواطنين بعد تراجع قيمة العملة المحلية.

وكانت “المال” نشرت قبيل اجازة عيد الفطر قائمة بالزيادات المتوقعة وفق قائمة غير رسمية؛ تداولها موزعو جي بي غبور أوتو فيما بينهم.
 
ويتضمن الجدول التالي قائمة بطرازات هيونداي بعد الزيادات الأخيرة.

مسلسل

الطراز

سعر يوليو بالألف جنيه

1

i10 مانيوال

180,9

2

i10 أوتوماتيك GL

191,9

3

i10 أوتوماتيك GLS

196,9

4

جراند i10 سيدان مانيوال

231

5

جراند i10 سيدان أوتوماتيك GL

241

6

جراند i10 سيدان أوتوماتيك GL فول أوبشن

246

7

جراند i10 هاتشباك مانيوال

230

8

جراند i10 هاتشباك  أوتوماتيك GL

240

9

جراند i10هاتشباك  أوتوماتيك GL فول أوبشن

245

10

كريتا BASELINE

360

11

كريتا MIDLINE

398

12

كريتا TOPLINE

417

13

أكسنت أوتوماتيك 2017

242,5

14

أكسنت أوتوماتيك SR 2017

246,5

15

أكسنت أوتوماتيك DAB ABS

255,5

16

أكسنت أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف 2017

262

17

أكسنت هاتشباك أوتوماتيك

243,5

18

أكسنت هاتشباك أوتوماتيك SR

247,5

19

أكسنت هاتشباك أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف

263

20

إلانترا المستوردة GL

323

21

إلانترا المستوردة GL SR

328

22

إلانترا المستوردة GL DAB ABS

336

23

إلانترا المستوردة GL هاي لاين

349

24

إلانترا المستوردة GLS إكسكلوسيف

369

25

إلانترا المستوردة  GLS FULLY LOADED

389

26

إلانترا المحلية أوتوماتيك

225

27

إلانترا المحلية أوتوماتيك-  Tinted glass

226

28

إلانترا المحلية أوتوماتيك SR

230

29

إلانترا المحلية أوتوماتيك SR-  Tinted glass

231

30

إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS

241,9

31

إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS-  Tinted glass

242,9

32

إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين

251,9

33

إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين-  Tinted glass

252,9

34

فرنا مانيوال GL

151,5

35

فرنا مانيوال GL  Tinted glass

152,5

36

فرنا مانيوال GLS

155,5

37

فرنا مانيوال GLS  Tinted glass

156,5

38

فرنا أوتوماتيك

175,9

39

فرنا أوتوماتيك  Tinted glass

176,9

40

سولاريس سيدان أكتيف

247

41

سولاريس سيدان أكتيف PLUS

257

42

سولاريس هاتشباك  أكتيف

249

43

سولاريس هاتشباك  أكتيف PLUS

259

44

سوناتا GL

530

45

سوناتا GLS LUXURY

590

46

سوناتا  GLS TOPLINE

650

47

I30 هاتشباك أوتوماتيك  GL

317,5

48

I30 هاتشباك أوتوماتيك  GLS

343,5

49

I30 هاتشباك أوتوماتيك  GLS FULLY LOADED

368,5

50

I30 هاتشباك أوتوماتيك  GL

336,5

51

I30 هاتشباك أوتوماتيك  GLS

361,5

52

I30 هاتشباك أوتوماتيك  GLS FULLY LOADED

388,5

53

I30 هاتشباك أوتوماتيك  COUPE GLSFULLY LOADED

363,5

 


إعداد “المال”   المصدر: القوائم السعري لـ”هيونداي”


واحتلت هيونداي المركز الثالث على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بحصة سوقية 11,8% من مبيعات السوق الإجمالية البالغة 46,4 ألف وحدة مقابل 20,2% من مبيعات الفترة ذاتها والبالغة 85,3 ألف. يأتي التراجع في الحصة السوقية للصانع الكوري بعد تراجع مبيعاتها إلى 5,4 ألف سيارة مقابل 17,2 ألف.


وتحتل الشركة المركز الثاني بقائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعا بحصة سوقية 16,3% حتى نهاية مايو الماضي؛ مقابل 29,3% خلال الفترة المقابلة من 2016.

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