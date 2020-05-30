رسميًا.. عودة الدوري التونسي أغسطس المقبل

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن موعد استئناف مسابقة الدوري التونسي بشكل رسمي، حيث أقر بأنها ستنطلق في شهر أغسطس المقبل، بعد توقف دام لأكثر من شهرين وسيستمر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل الترجي التونسي صدارة الدوري برصيد 44 نقطة، ويطارده الصفاقسي برصيد 34 نقطة.

وصادق أعضاء الاتحاد التونسي، اليوم السبت، على مشروع استنئاف الدوري التونسي خلال شهر أغسطس وسبتمبر القادمين، إلى جانب استئناف أيضًا بطولة كأس تونس.

ومن المقرر أن تستأنف مسابقة الدوري المحلي بمواجهات الجولة الـ17 والتي ستنطلق يوم 2 أغسطس المقبل، على أن تختتم المنافسات بالجولة 26 في 20 سبتمبر القادم.

ومن المقرر أن تستمر بطولة كأس تونس في شهر سبتمبر وتحدد يوم 6 سبتمبر كموعد لمباريات ربع النهائي، ويوم 9 كموعد لمباريات نصف النهائي، على أن يُحدد موعد نهائي الكأس في وقت لاحق.