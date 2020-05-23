رسميًا.. عودة الدوري البرتغالي 3 يونيو وانتهاء المسابقة 21 يوليو

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي، عن موعد استئناف البطولة المحلية وانتهائها بشكل رسمي، حيث من المقرر أن تستأنف المباريات يوم 3 يونيو المقبل، على أن ينتهي الدوري في 21 يوليو المقبل.

وكان الدوري البرتغالي قد توقف بالكامل لأكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لما أعلنته رابطة الدوري البرتغالي اليوم، فإن البطولة سيتم افتتاحها من جديد بمباراة بين بورتيمونينسي وجيل فيسينتي مساء يوم 3 يونيو المقبل.

وكانت أندية الدوري قد بدأت في خوض التدريبات بشكل فردي عقب إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين.

وبذلك يصبح الدوري البرتغالي رابع دوري أوروبي يعلن موعد عودته بعد الألماني والدنماركي والنمساوي والتركي بشكل رسمي، إلى جانب الدوري الإسباني الذي منح رئيس الوزراء الإسباني الضوء الأخضر لعودته في 8 يونيو المقبل.