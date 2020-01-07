رسميًا.. ساديو ماني الأفضل في إفريقيا لعام 2019 (صور)

ساديو ماني توّج بالجائزة بعد تفوقه بنسبة التصويت على كل من محمد صلاح من ليفربول ورياض محرز من مانشستر سيتي.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» تتويج السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، بلقب أفضل لاعب لعام 2019 الذي شهد تتويجه مع الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وكأس السوبر الأوروبي، وختامًا بلقب كأس العالم للأندية.

ساديو ماني توّج بالجائزة بعد تفوقه بنسبة التصويت على كل من محمد صلاح من ليفربول ورياض محرز من مانشستر سيتي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» أعلن اليوم عن تتويج ماني بجائزة الأفضل، خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019، الذي يقام في منطقة سهل حشيش بالغردقة في مصر.

وساهم ساديو ماني في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير، بعد إقصاء برشلونة من نصف النهائي الشهير، إلى جانب مستوياته المميزة مع الفريق منذ مطلع الموسم الحالي في أغسطس الماضي وإلى الآن.

حفل الكاف شهد حضور نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد كبير من نجوم اللعبة أبرزهم البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والإنجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا.

إلى جانب حضور الإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو.