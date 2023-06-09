رسميًا.. «زد» أول المتأهلين إلى الدوري الممتاز

قاد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لـ “زد” الفريق للتأهل إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بمسماه الجديد، بعد فوزه اليوم على وادي دجلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري الدرجة الثانية.

استطاع فريق “زد أف سي” حسم التأهل إلى الدوري الممتاز قبل نهاية منافسات المجموعة الثانية التي تضم فرق القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية.

وسجل ثنائية “زد” اللاعب أحمد رفعت ريفو في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول، ومحمد سمير، قائد الفريق، من ركلة جزاء في الدقيقة 83 من أحداث المباراة.

شهدت مدرجات استاد القاهرة الدولي تواجد بيريرا، رئيس لجنة الحكام، إلى جانب كل من أحمد حسن وعماد متعب وسيف زاهر، أعضاء مجلس إدارة نادي “زد”.

وبهذه النتيجة رفع فريق “زد” رصيده إلى النقطة 62 يتصدر بها جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد فريق وادي دجلة عمد النقطة 54.

يُذكر أن نادي “زد” والذي تأسس في نوفمبر 2009، تم تغيير اسمه في 2020 من نادي “إف سي مصر” إلى نادي “زد”.