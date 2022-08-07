رسميًا.. روجيرو ميكالي مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي

أعلن اتحاد كرة القدم المصري تعيين روجيرو ميكالي مديرا فنيا لمنتخب مصر الأولمبي، مُشيرًا إلى أن محمد بركات عضو مجلس الإدارة أتم المفاوضات مع المدرب من أجل بداية مهمته بشكل رسمي.

وقاد ميكالي سابقًا منتخب البرازيل لتحقيق أول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم، حيث كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

كما تولى ميكالي مؤخرًا تدريب الهلال السعودي في 2021، وكانت آخر مهامه كمدير فني للظفرة الإماراتي.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.