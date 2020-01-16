رسميًا.. تقديم موعد مباراة الأهلي وإنبي.. وتعديلات أخرى على لقاءات الدوري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، الإعلان عن الموعد الجديد لمواجهة الأهلي وإنبي في الجولة 15 من الدوري، حيث ستقام يوم 22 يناير في استاد القاهرة، وذلك بسبب تأجيل مباراة القلعة الحمراء أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد تلقى خطابًا رسميًا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتأجيل لقاء النجم الساحلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لأسباب أمنية، في الوقت الذي كان من المقرر إقامة اللقاء يوم 24 يناير المقبل.

ووافق الاتحاد الأفريقي رسميًا على تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي، لمدة 48 ساعة لتجري يوم الأحد 26 يناير المقبل.

تأجيل لقاء الأهلي والترجي لمدة 48 ساعة، سيدفع اتحاد الكرة المصري لتعديل موعد مباراة الأهلي وإنبي في الجولة 15 من الدوري المصري، والتي كان مقررًا إقامتها يوم 27 يناير المقبل، ليقدمها الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن تقام يوم 22 يناير.

كما أعلن اتحاد الكرة، تغيير مواعيد بعض المباريات الأخرى؛ وذلك نظرًا لإعلان الاتحاد العربي مواعيد جديدة لمباريات البطولة العربية، والتي تشهد مواجهة بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري في إياب دور الثمانية يوم 26 يناير بدلا من يوم 24 يناير.

وبسبب هذه المباراة، سيخوض الإسماعيلي مواجهته أمام الإنتاج الحربي، في الجولة الخامسة عشر، من بطولة الدوري المصري، مساء 30 يناير في استاد الإسماعيلية، بينما يتواجه الاتحاد السكندري وسموحة في السابعة والنصف من مساء نفس اليوم في استاد الإسكندرية.

إضافة إلى تعديلات أخرى حيث يلعب «الدراويش» أمام أسوان ظهرًا يوم 3 فبراير المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشر، من بطولة الدوري المصري، على أن يستضيف الإنتاج الحربي نظيره الاتحاد السكندري في اليوم نفسه ولكن في تمام الخامسة مساءً.