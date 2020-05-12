رسميًا.. تحديد 20 أغسطس موعدًا أوليًا لعودة الدوري السعودي (بيان)

سيتم وضع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف الدوري في هذا التوقيت

أعلنت رابطة الأندية السعودية للمحترفين موعد 20 أغسطس المقبل، كموعد أولي من أجل عودة الدوري السعودي للمحترفين بعد فترة طويلة من الإيقاف، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، خلال بيانها الصادر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها كانت خلال الفترة الأخير تعقد اجتماعًا عاجلًا لأعضائها بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل؛ من أجل بحث آلية عودة مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأفضل الحلو المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية.

وأشارت الرابطة في بيانها، أنهم استقروا على تحديد 20 أغسطس المقبل، موعدًا أوليًا لعودة الدوري، إلى جانب وضع السيناريوهات المقترحة في حال عجدم مناسبة ذلك، على أن يكون عودة النشاط الرياضي، بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

كما شددت على أنه سيتم وضع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف الدوري في هذا التوقيت، على أن يناقش أعضاء مجلس الرابطة والاتحاد إمكانية عودة الدوري بقيادة طواقم تحكيمية محلية مع الاستغناء عن استخدام تقنية الفيديو.