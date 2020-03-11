رياضة

رسميًا .. تأجيل مباريات دوري الجمهورية لسوء الأحوال الجوية

حفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالبطولات.
إسلام مصطفى 2:12 م, الأربعاء, 11 مارس 20 2:12 م, الأربعاء, 11 مارس 20

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قررت إدارة القطاعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات دوري الجمهورية مواليد 2001 و2003 و2004، لسوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة، حفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالبطولات.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بذلك القرار سيتم تأجيل مباريات الجولة (22) من دوري الجمهورية مواليد 2004، التي كان مقررًا لها غدًا الخميس إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا.

كما أعلن الاتحاد المصري أنه تقرر تأجيل مباريات الجولة (28) مواليد 2003 التي كان مقررا لها السبت 14 مارس، لتقام الثلاثاء 17 مارس.

كذلك سيتم تأجيل مباريات الجولة (29) لدوري الجمهورية مواليد 2001 التي كان مقررا لها الجمعة 13 مارس، لتقام الإثنين 16 مارس.

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بقلم إسلام مصطفى

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