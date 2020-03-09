رسميًا .. تأجيل تصفيات كأس العالم في آسيا بسبب تفشي فيروس كورونا

كان مقررا أن تقام في شهري مارس ويونيو

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023، إلى وقت لاحق بعد أن كان مقررًا لها أن تقام في شهري مارس الحالي ويونيو المقبل.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء دول العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أعلن أنه على الأقرب سيقوم بإخطار الاتحادات الأعضاء المعنية؛ من أجل تقديم اقتراح رسمي لتأجيل المباريات القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن يتم مراقبة الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء، قبل الإعلان عن موعد استئناف تلك التصفيات.