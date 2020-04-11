رسميًا.. بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي (فيديو)

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي تعاقده مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر، وذلك اعتبارًا من الموسم المقبل. وكان النادي الأهلي، قد أعلن عن فشل مفاوضات التجديد مع اللاعب أحمد فتحي، خلال الفترة الحالية، بسبب عدم الاتفاق على المقابل…

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي تعاقده مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر، وذلك اعتبارًا من الموسم المقبل.

وكان النادي الأهلي، قد أعلن عن فشل مفاوضات التجديد مع اللاعب أحمد فتحي، خلال الفترة الحالية، بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي لتجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي دفع النادي الدخول في مفاوضات مع اللاعب للتجديد خلال الأيام السابقة.

ونشر بيراميدز، فيديو إعلان التعاقد رسميًا مع أحمد فتحي، ليلعب بقميص الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل، عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

وفي وقت سابق، أعلن نادر شوقي، وكيل اللاعبين، الانفصال بشكل رسمي عن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، بسبب المماطلة ورفض التجديد للأهلي رغم تلبية مطالبة المادية من قبل النادي.