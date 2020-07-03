رسميًا .. بايرن ميونيخ يعلن انضمام ليروى ساني قادمًا من مانشستر سيتي

أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم ليروي ساني الجناح الألماني قادمًا من مانشستر سيتي، اعتبارًا من الموسم المقبل وحتى صيف 2025، وذلك خلال موسم الميركاتو الصيفي.

التقارير الألمانية أشارت إلى أن قيمة الصفقة تُقدر بنحو 53 مليون يورو، في الوقت الذي لم يعلن فيه الفريق الألماني عن قيمة الصفقة بشكل رسمي.

وسبق لـ«ساني» أن لعب في البوندزليجا موسم 2015-2016، عندما ارتدى قيمص شالكة واستطاع تسجيل 13 هدفًا خلال هذا الموسم.

من جانبه، أعرب ليروى ساني عن سعادته بالانضمام إلى بايرن ميونيخ، حيث تحدث للموقع الرسمي للنادي قائلًا: «بايرن ميونخ فريق كبير جدا ولديه أهداف كبيرة، وهذه أهدافي أيضا. أتطلع إلى التحدي الجديد ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ التدريب مع الفريق».