رسميًا.. باريس تستضيف أولمبياد 2024.. ولوس أنجلوس تفوز بـ2028

وكالات:أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الإثنين، أن باريس ستستضيف الأولمبياد فى عام 2024، على أن تنظم لوس أنجلوس الأمريكية نسخة 2028.وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت فى 11 يوليو الجارى أن يتم التصويت المشترك على ملف استضافة أولمبياد 2024 و2028 خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة المقرر

وكالات:

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الإثنين، أن باريس ستستضيف الأولمبياد فى عام 2024، على أن تنظم لوس أنجلوس الأمريكية نسخة 2028.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت فى 11 يوليو الجارى أن يتم التصويت المشترك على ملف استضافة أولمبياد 2024 و2028 خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة المقرر فى 13 سبتمبر المقبل فى ليما عاصمة بيرو.

ولكن اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت بشكل رسمي عن قرارها. وسبق لباريس تنظيم دورتى 1900 و1924 فيما استضافت لوس أنجلوس نسختى 1932 و1984. واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية الأولمبياد الصيفى لآخر مرة فى عام 1996 بأتلانتا، ونظمت فى 2002 الأولمبياد الشتوى بسولت ليك.

واقتصرت قائمة المدن المتنافسة على استضافة أولمبياد 2024، على باريس ولوس أنجلوس فقط، بعد انسحاب بودابست وروما وهامبورج وبوسطن.