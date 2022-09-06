رسميًا.. «المصري» ينفي وجود نية للتعاقد مع محمود كهربا

نفى رجب عبدالقادر، نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي والمتحدث الرسمي باسم النادي، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول نية مجلس الإدارة بشأن التعاقد مع محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب الأهلي.

وأوضح عبدالقادر، خلال بيانًا رسميًا صدر من خلال الصفحة الرسمية للنادي عبر فيسبوك، أنه لا صحة لما تردد أيضًا بشأن سداد مجلس الإدارة لقيمة العقوبة الموقعة على اللاعب من قبل لجنة شئون اللاعبين بالفيفا لصالح الزمالك.

كما أكد أن المصري في ظل مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة كامل أبو علي يتمتع بعلاقات طيبة مع إدارات جميع الأندية بالشكل الذي يحفظ حقوق ومصالح النادي المصري في المقام الأول.

وفي سياق متصل، يترقب كهربا، حسم مصيره من البقاء فى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة أو الرحيل، بعدما بات مصيره من القيد فى قائمة الموسم المقبل غامضًا.

ولا يزال اللاعب يترقب الموقف النهائي من الإدارة الحمراء لحل مشكلته وتسجيله فى قائمة الموسم الجديد أو تسويقه خلال الصيف الحالي.

وتعتبر الأولوية بالنسبة لمحمود كهربا هي البقاء فى الجزيرة، وفى حال عدم التوصل لحل مع إدارة الأهلي سيفكر فى العروض التي وصلته خلال الفترة الأخيرة من أجل اللعب لأندية محلية.