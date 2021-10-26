رسميًا.. الكونغولي ندالا حكمًا لمواجهة أنجولا ضد مصر في تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعيين طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة أنجولا مع مصر، المقرر إقامتها يوم 12 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد…

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعيين طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة أنجولا مع مصر، المقرر إقامتها يوم 12 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد حدد يومي 12 و15 نوفمبر المقبل كموعدين لمباراتي منتخب مصر مع كل من أنجولا والجابون على الترتيب، ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، اختيار ستاد الجيش ببرج العرب ملعبًا لمباراة مصر مع الجابون في ختام منافسات المجموعة، كما طلب من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع لدعم الفراعنة.

ووفقًا لما كشف عنه اتحاد الكرة المصري، فإن طاقم التحكيم الخاص بالمباراة يتكون من الآتي:

نجامبو ندالا حكم ساحة

وسافاري كابيني مساعد أول

دياسيوا دادي مساعد ثان

مالالا كابنجا حكمًا رابعًا

كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبًا للمباراة

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.