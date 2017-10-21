رسميًا .. الفرنسى كفالى مديرًا فنيًّا للاتحاد

لمدة موسمين وبراتب شهرى 20 ألف دولار على المصرى أنهى الدكتور محمود مشالى، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، اتفاقه مع الفرنسي ميشيل كفالى، لتولى منصب المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالقلعة الخضراء، خلفا للمقال هانى رمزى، وجهازه المعاون، المكون من طارق السعيد وطارق السيد ووليد إبراهيم.

لمدة موسمين وبراتب شهرى 20 ألف دولار



على المصرى

أنهى الدكتور محمود مشالى، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، اتفاقه مع الفرنسي ميشيل كفالى، لتولى منصب المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالقلعة الخضراء، خلفا للمقال هانى رمزى، وجهازه المعاون، المكون من طارق السعيد وطارق السيد ووليد إبراهيم.

وعقد مشالى اجتماعًا مع كفالى، الذى وصل أمس الجمعة للإسكندرية، بحضور محمد مصيلحى رئيس النادي الجديد، اتفقا خلاله على شروط التعاقد، وسيحصل على 20 ألف دولار كراتب شهري، ويصطحب مدربًا مساعدا فرنسيا، وسينضم يوسف حمدي للجهاز الفنى فى منصب المدرب المساعد، على أن يتولى عادل بهلول مهمة تدريب حراس المرمى، ورفض كافالي تعيين مدير كرة.

وسوف يحضر الجهاز الفنى الجديد، لمشاهدة مران الفريق اليوم بالملعب الفرعى لاستاد الجيش المصرى ببرج العرب، في تمام السادسة مساءا، على أن يقود التدريبات إعتباراً من غداً أستعداداً للقاء فريق الداخلية يوم الجمعة المقبل .

ويملك كفالى مسيرة حافلة في عالم التدريب، وسبق له قيادة المنتخب الجزائرى، وقاد العديد من الفرق العريقة داخل القارة الأفريقية، حيث تمكن من الحصول على العديد من البطولات مع الفرق التي قادها.

ومن أبرز الفرق التى دربها لانس الفرنسى ولينوكوس اليونانى وكريتل الفرنسى وتريستينا الايطالى والوداد المغربى وأوليمبك نيم الفرنسى وأجاكسيو الفرنسى ومولودية وهران الجزائري والهلال السودانى واتحاد العاصمة الجزئراى ومولودية وهران الجزائرى.

وتمت إقالة رمزى ظهر اليوم، بعد أن خاض الفريق ستة لقاءات مع هانى رمزى ومعاونيه، فاز فى مباراتين على النصر والأسيوطى سبورت، وخسر فى ثلاث مواجهات، أمام الإسماعيلى والمقاولون العرب والأهلى، وتعادل فى اللقاء الأخير مع الإنتاج الحربى، وهو ما تسبب فى إقالة الجهاز الفنى.