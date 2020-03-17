رسميًا.. الصين تعلن بدء اختبار أول لقاح ضد كورونا سريريًا

كانت الصين قد وافقت أوائل الشهر الجاري على تسجيل التجارب السريرية للدواء المضاد للفيروسات (ريمديسيفير).

أعطت السلطات الصينية السماح رسميا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

وبحسب “روسيا اليوم” قال التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء: “حصل فريق من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي، في الساعة 20:18 بالتوقيت المحلي، على سماح ببدء الاختبارات السريرية”.

وكانت الصين قد أعلنت بداية التجارب السريرية لعقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات في عدد من المستشفيات في مدينة (ووهان) بوسط الصين “مركز انتشار الفيروس” لاختبار كفاءته في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحة أن نتائج هذه التجارب ستظهر في 27 أبريل القادم.

وقال نائب مدير الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية هي زيمين: “إنه لم تتم الموافقة على تسويق (ريمديسيفير) في أي دولة حتى الآن، حيث إنه مازال في مرحلة التجارب”.

وكانت الصين قد وافقت أوائل الشهر الجاري على تسجيل التجارب السريرية للدواء المضاد للفيروسات (ريمديسيفير).

وكان قد خرج 930 شخصا من مستشفيات الصين بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها تلقت تقارير عن 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و13 وفاة جديدة في الصين اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” من بين الوفيات، هناك 12 حالة في مقاطعة هوبي وواحدة في مقاطعة شنشي، وتم تسجيل 45 حالة يشتبه بإصابتها، وفقا لما ذكرته اللجنة، وخرج 930 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الاثنين، فيما انخفض عدد المرضي الذين يعانون من حالة خطيرة بواقع 202 الى 2830 شخصا.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 80881 حالة بنهاية بمن فيهم 8976 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و68679 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3226 شخصا توفوا بسبب المرض.

وقالت اللجنة إنه مازال 128 شخصا يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأضافت أن 9351 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية. وفي يوم الاثنين، خرج 1105 أشخاص من الملاحظة الطبية.