رسميًا.. السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًا للنادي الأهلي لمدة موسمين

أعلن النادي الأهلي، تعاقده مع السويسري مارسيل كولر كمدير فني جديد للفريق، لمدة موسمين، خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وأوضح الأهلي، خلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن كولر سيصل إلى مصر يوم السبت المقبل، لبدء مهامه بشكل رسمي بعد أن توصل خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات لاتفاق مع المدرب بتكليف من محمود الخطيب.

وبات كولر ثاني مدرب سويسري في تاريخ الأهلي بعد ريني فايلر الذي قاد الفريق بين أغسطس 2019 وسبتمبر 2020.

وتنتظر كولر اختبارات قوية الشهر المقبل، إذ يفتتح مشواره في دوري أبطال إفريقيا، كما يواجه الزمالك في كأس السوبر المصري.