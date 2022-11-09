رسميًا.. السويدي إليكتريك توقع عقد تشغيل السكة الحديد عالية السرعة مع دويتشه

أعلنت شركة السويدي إليكتريك -أكبر شركات الخدمات الكهربائية فى مصر- توقيع عقد تشغيل شبكة السكة الحديد عالية السرعة في مصر بالتحالف مع شركة دويتشه بان الدولية للعمليات الألمانية (BD IO ).

جاء ذلك في إفصاح مرسل من السويدي إليكتريك الأربعاء على هامش فعاليا مؤتمر المناخ (cop 27) الذى تسضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.

وشهد مراسم توقيع اتفاقية المشروع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، ووزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، والسفير الألماني فى مصر فرانك هارتمان.

بينما وقع على الاتفاق بالأحرف الأولى نيابة عن الاطراف الثلاثة كلا من :رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق اللواء شريف حسن ليل، والرئيس التنفيذي لمجموعة دويتشه بان الألمانية نيكو واربانوف ، والرئيس التنفيذى لشركة السويدي إليكتريك أحمد السويدي إضافة إلى رئيس الابتكارات بشركة السويدي المهندس عماد غالي.

يشار إلى أن تحالف السويدي ودويتشه قد وقع مذكرة شروط مع الهيئة القومية الأنفاق بخصوص هذا المشروع فى أغسطس الماضى تمهيدًا لتوقيع عقد التشغيل والصيانة لشبكة السكة الحديد الكهربائية وفائقة السرعة لمدة 15 عاما.

وعبر أحمد السويدي رئيس الشركة عن حماسه لهذا المشروع ورغبة شركته في بذل أقصى جهد لتشغيل الشبكة مع دوتشه الألمانية بأفضل الطرق التى تضمن السلامة المروية والحفاظ على البيئة من التلوث.

تحالف السويدي إليكتريك- الغرابي يفوز بعقد تطوير إشارات السكة الحديد بقيمة 2.4 مليار جنيه

وأفصحت السويدي إليكتريك فى 7 يوليو الماضى عن توقيع عقدي أعمال لتطوير خطوط السكك الحديدية فى مصر بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه التعاقدات جرى توقيعها عبر تحالف يضم شركة الغرابى للأعمال الهندسية المتكاملة (إيراتراك)، والشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية (جيكو).

ويتعلق العقد الأول بتنفيذ أعمال تجديدات الخطوط الطوالى وأحواش المحطات بمدة تنفيذ 24 شهرا من تاريخ التعاقد (تجديد 110 كلم + 133 مفتاحا).

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 1.17 مليار جنيه تقريبا تحصل السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة) على 484 مليون جنيه تقريبا وفقا للإفصاح.

بينما يختص العقد القانى بتطوير نظم الإشارات والاتصالات بسكك حديد نجح حمادى – الأقصر بقيمة إجمالية قدرها 1.29 مليار جنيه عبر نفس التحالف.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد الثانى 1.29 مليار جنيه تقريبا تحصل السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة) على 545 مليون جنيه تقريبا، بمدة تنفيذ 24 شهرا من تاريخ التعاقد.

وتأتى هذه التعاقدات فى إطار المناقصة التى فاز بها تحالف السويدي إليكتريك فى يناير الماضى لتطوير السكك الحديدية بعدة محافظات بالدلتا والصعيد.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة السويدي ارتفاع إيراداتها إلى 38.9 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة بـ26 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.78 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.66 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.