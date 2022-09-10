رسميًا.. الزمالك يُعلن عودة محمد صبحي بعد نهاية إعارته مع فاركو

أعلن نادي الزمالك عودة حارس المرمى محمد صبحي إلى الفريق الأبيض من جديد بعد نهاية إعارته مع فاركو.

وخالف نادي الزمالك كل التوقعات التي كانت تُشير إلى التعاقد مع محمود جاد، بعدما أعلن رسميًا التعاقد مع الحارس محمد صبحي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لمحمد صبحي، معلقًا عليه: في بعض الأحيان قد يكون الوضع مغايرًا للتوقعات، ولكن بصورة أفضل، على اللاعب خلع القناع، مرحبًا بك في 100 عقبة.

وكان نادي الزمالك أعلن في وقت سابق، عن ضم الثنائي زكريا الوردي وإبراهيما نداي إلى صفوف الفريق، واللذان شاركا في مباراة أمس أمام الهلال السعودي.