رسميًا.. الزمالك ينسحب من صفقة صلاح محسن

علي المصري أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الانسحاب من صفقة صلاح محسن مهاجم إنبي، بسبب المغالاة المادية من إدارة النادي البترولي، والطلبات التعجيزية للتفريط فى اللاعب. وأكد مرتضى منصور أن دفع 42 مليون جنيه في…

علي المصري



أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الانسحاب من صفقة صلاح محسن مهاجم إنبي، بسبب المغالاة المادية من إدارة النادي البترولي، والطلبات التعجيزية للتفريط فى اللاعب.

وأكد مرتضى منصور أن دفع 42 مليون جنيه في لاعب أمر شبه مستحيلًا، مضيفا: “مبروك على الأهلى التعاقد مع اللاعب”.

وكشف منصور، أنه لا صحة على الإطلاق، حول ما ردده أحد الاعلاميين، بحدوث مشادة كلامية داخل غرفة خلع الملابس بين حازم إمام كابتن الفريق والتونسي حمدي النقاز المنضم حديثًا للزمالك، مؤكدًا أنه لم يحدث ذلك على الإطلاق، والرواية مختلقة الهدف منها ضرب استقرار الفريق.

ونفى رئيس الزمالك تحدث طارق حامد لاعب وسط الفريق بطريقة غير لائقة مع ايهاب جلال المدير الفنى للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الانضباط والالتزام هو السائد والعلاقة بين الجهاز الفنى واللاعبين غاية في الاحترام.

وأضاف مرتضى منصور، أن هناك من يسعى لنشر أكاذيب وأخبار لا أساس لها من الصحة، للتأثير بالسلب على الفريق واللاعبين.