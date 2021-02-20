رسميًا.. الزمالك يفتح تحقيقًا عاجلًا بسبب استبعاد «روقا» من السفر للسنغال

أعلن نادي الزمالك فتح تحقيق رسمي مع المسؤول عن سفر اللاعبين عقب العودة من السنغال، وانتهاء لقاء تونجيث السنغالي، في إطار دور المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الزمالك، خلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن التحقيق سيتم بعد الخطأ الذي وقع اليوم وتسبب في عدم سفر محمد أشرف “روقا” إلى السنغال بسبب أزمة في جواز سفره، الأمر الذي أدى إلى استبعاده عن صفوف الفريق خلال المواجهة المرتقبة.