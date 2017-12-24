رسميًا.. الزمالك يعير صفقتين من لاعبيه الجدد

على المصرى أتم ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أحمد موسى "كابوريا" ويوسف إبراهيم "أوباما"، إجراءات إعارتهما لصفوف الاتحاد السكندري لنهاية الموسم الجارى بعد اتفاق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مع نظيره فى نادى الاتحاد محمد مصيحلى.وتواجد ثنائي الزمالك في مقر

على المصرى

أتم ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أحمد موسى “كابوريا” ويوسف إبراهيم “أوباما”، إجراءات إعارتهما لصفوف الاتحاد السكندري لنهاية الموسم الجارى بعد اتفاق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مع نظيره فى نادى الاتحاد محمد مصيحلى.

وتواجد ثنائي الزمالك في مقر القلعة البيضاء، منذ قليل بصحبة مندوب من النادى السكندرى، لإنهاء إجراءات الإعارة ودفع مقابلها وتوقيع العقود، بعدما عقد الثنائى جلسة خلال الساعات الماضية مع مصيلحي، اتفقا خلالها على البنود الشخصية.

وحصل الثنائي على 25% من قيمة التعاقد مع زعيم الثغر، على أن ينضم إلى تدريبات الفريق خلال ساعات، ولم يعلن الزمالك والاتحاد السكندرى عن قيمة ما سيحصل عليه النادى الأبيض، نظير إعارة الثنائى حتى نهاية الموسم الجارى.

وكان الزمالك قد تعاقد مع كابوريا “30 عامًا”، فى بداية الموسم، من النادى المصرى، مقابل دفع 7 ملايين جنيه للنادي البورسعيدي، فيما أقنع مسئولى القلعة البيضاء، أوباما “22 عاما”، بالتراجع عن فكرة الاحتراف فى فيرنسى البرتغالى، بعد إعارته لمدة موسم فى وادى دجلة، لتتم إعارة الثنائى مجددا.