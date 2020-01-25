رسميًا.. الزمالك يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحل الزمالك في الجولة الأخيرة ضيفا على أول أغسطس

تأهل فريق الزمالك إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا رسميا، اليوم السبت، وذلك بعد تعادل زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي بهدف لمثله على ستاد ليفي مواناواسا، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ورفع زيسكو وأول أغسطس رصيدهما إلى 3 نقاط، ليودعا البطولة، ويتأهل الزمالك كثاني المجموعة بـ8 نقاط، ومازيمبي متصدر المجموعة بـ11 نقطة.

ويحل “أبناء ميت عقبة” في الجولة الأخيرة ضيفا على أول أغسطس، فيما يستضيف مازيمبي منافسه زيسكو.

وتقدم زيسكو في الدقيقة 50، بهدف لاعبه كالينجو، وتعادل أول أغسطس في الدقيقة 69، عن طريق أري بابل، بتصويبة قوية سكنت الزاوية اليسرى للحارس.

يشار إلى أن الزمالك كان قد تعادل أمس الجمعة سلبيا مع مازيمبي في المباراة التي أقيمت في القاهرة.