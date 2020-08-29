أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زيد آل نهيان،اليوم السبت، برفع المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل

ألغى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زيد آل نهيان ، قانون عام 1972 المتعلق بالمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل والعقوبات ذات الصلة، وأصدر آل نهيان أوامر تمكن من إبرام اتفاقيات تجارية واقتصادية مع شركات مملوكة لإسرائيل.

وأمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، خليفة بن زيد آل نهيان ، اليوم السبت، برفع المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، وأصدر أوامر تسمح بتوقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية مع الشركات المملوكة لإسرائيل. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية.

وبموجب الأوامر ، يُلغى القانون في الدولة لعام 1972 ، الذي يتناول المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل والعقوبات المتعلقة بها.

إلغاء القانون يسمح للشركات الإماراتية بتوقيع اتفاقيات مع أطراف إسرائيلية واستيراد البضائع والمنتجات



ويأتي إلغاء القانون علي خلفية الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل ، ويسمح للشركات والأفراد في الإمارات العربية المتحدة بتوقيع اتفاقيات مع أطراف إسرائيلية ، وكذلك استيراد البضائع والمنتجات الإسرائيلية بجميع أنواعها والاتجار بها.بحسب الموقع الإسرائيلي.

ويضيف “كالكاليست”، إن الأنباء الواردة بالإمارات حول رفع المقاطعة الاقتصادية بوكالة أنباء الإمارات (وام) ،تظهر موقفهم الإيجابي من اتفاق السلام مع إسرائيل.

إسرائيل تُسيّر أول رحلة جوية تجارية إلى الإمارات الإثنين المقبل

وكانت شركة طيران “العال” الإسرائيلية، قد أعلنت أنها ستسيّر يوم الاثنين المقبل أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، مع مضي إسرائيل والإمارات قدمًا في تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات.

وقال متحدث “العال” إن رحلة العودة من أبوظبي إلى تل أبيب ستكون بعد ظهر الثلاثاء الأول من سبتمبر، نقلا عن روسيا اليوم.

وذكرت هيئة المطارات الإسرائيلية أن رحلة الذهاب ستحمل الرقم “‭‭LY 971‬‬” والعودة “‭‭LY 972‬‬”، في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي للإمارات وإسرائيل على الترتيب.

ويتوقع أن تنقل الرحلة المباشرة الأولى بين مطار بن غوريون في تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي وفدا إسرائيليا ومساعدين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توسط في التوصل لاتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي المعلن عنه في 13 أغسطس الحالي.

ورجح مسئول أمريكي أن يكون جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره المكلف بملف عملية السلام الشرق أوسطية، بين المسئولين الأمريكيين على متن الرحلة التي ستقلع في العاشرة صباحا (07.00 بتوقيت غرينتش) في 31 أغسطس.

من جانبه، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة نشرها اليوم: “الأسبوع القادم ستكون هناك للمرة الأولى رحلة جوية تجارية إلى أبوظبي. هكذا بالضبط يكون السلام مقابل السلام”.

الرحلة الجوية لأبو ظبي حصلت علي رقم 971 على غرار بادئة الهاتف الدولي لدولة الإمارات

وبالأمس ، ظهرت الرحلة “التاريخية” حسبما وصفتها المواقع الإسرائيلية على جدول الرحلات في مطار بن جوريون وحصلت على الرقم 971.

ويأتي الرقم على غرار بادئة الهاتف الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، 971+، وتلقت رحلة العودة إلى إسرائيل ، والتي ستغادر يوم الثلاثاء ، البادئة الدولية لهاتف اسرائيل 972.

مسؤول كبير بـ”العال”: حصلت الطائرة على تصريح من السعودية بالمرور فوق أجوائها بفضل ترامب

وأوضح مسئول كبير في شركة “العال” الإسرائيلية للطيران أنه بسبب الوجود الأمريكي، حصلت الطائرة على تصريح غير عادي من السلطات السعودية ويمكن أن تمر عبر أجوائها في طريقها إلى الخليج العربي.

وستكون هذه سابقة أخرى، عندما تمر طائرة مسجلة في إسرائيل لأول مرة في المجال الجوي السعودي. بحسب “كالكاليست”.

في غضون ذلك ، تواصل شركة العال استعداداتها للرحلة، والطائرة التي تم اختيارها للمهمة هي من طراز بوينج 737.