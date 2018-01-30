رسميًا.. الأهلي يُعير جمعة للفيصلى وبركات للنصر والسيد للاتفاق

على المصرى قال عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو"، المدير الرياضي بالنادى الأهلي، إن لجنة الكرة استقرت على إعارة صالح جمعة، لاعب وسط الفريق للفيصلي السعودي حتى نهاية الموسم، بعد أن تلقى عرضاً مقابل مليون دولار بنية البيع.ووافقت لجنة الكرة بالنادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على العرض بعدما استطلعت

على المصرى



قال عبدالعزيز عبدالشافي “زيزو”، المدير الرياضي بالنادى الأهلي، إن لجنة الكرة استقرت على إعارة صالح جمعة، لاعب وسط الفريق للفيصلي السعودي حتى نهاية الموسم، بعد أن تلقى عرضاً مقابل مليون دولار بنية البيع.

ووافقت لجنة الكرة بالنادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على العرض بعدما استطلعت رأي الجهاز الفني بقيادة حسام البدري واللاعب، وفضلت رحيله للدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى نهاية الموسم.

وفى السياق ذاته، انضم الثنائي عمرو بركات وحسين السيد لاعبي الفريق، للدورى السعودى، انضم الأول للشباب، فيما رحل الثانى للاتفاق، بعد موافقة لجنة الكرة والجهاز الفنى.

وأعلن النادي الأهلي، أن صالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات، قاموا بتمديد عقودهم مع النادي لمدة موسمين قبل التوقيع على عقود الإعارة، علمًا بأن النادى أعار الثلاثي عماد متعب للتعاون، وأحمد الشيخ للاتفاق، ومؤمن زكريا للأهلي في السعودية.