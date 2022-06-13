رسميًا.. الأهلي يُعلن فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني بالتراضي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، توجيه الشكر لـ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ورحيله عن الفريق الأحمر قبل نهاية تعاقده.

وكان بيتسو موسيماني، قد وصل إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت، إلى القاهرة عائدًا من بلاده بعد إجازة قضاها عقب حضوره دورة الحصول على الرخصة كاف برو بالمغرب.

وغاب موسيماني عن القيادة الفنية للأهلي في مباراة الأمس أمام المصري بالسلوم في كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

وأشار الأهلي في بيانه الرسمي الذي صدر منذ قليل، أن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه، اليوم، رفض الاستمرار مع الفريق في الوقت الذي طالب فيه كافة أعضاء مجلس الإدارة باستمراره نظرًا لما حققه مع اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وبعد مناقشة الموقف كاملًا، وبالإجماع، تم احترام رغبة المدير الفني الأجنبي وتوجيه الشكر إليه على كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.