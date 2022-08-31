رسميًا.. الأهلي يوجه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش وجهازه المعاون

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر للمدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، وجهازه المعاون، عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

وأكد مجلس إدارة الأهلي خلال حديثه مع ريكاردو سواريش، على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله المدرب البرتغالي رفقة مساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.

وأوضح الأهلي في بيانه الرسمي، أنه نظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.