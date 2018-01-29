رسميًا.. الأهلي يضم مدافع كهرباء الإسماعيلية

علي المصريأعلن عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي للنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، عن ضم الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، للاعب محمود الجزار، مدافع فريق كهرباء الإسماعيلية، لمدة 4 سنوات ونصف مقابل 2 مليون جنيه.ووجّه عبد الشافي الشكر لمسئولي نادي كهرباء الإسماعيلية على تعاونهم مع ال

علي المصري



أعلن عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي للنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، عن ضم الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، للاعب محمود الجزار، مدافع فريق كهرباء الإسماعيلية، لمدة 4 سنوات ونصف مقابل 2 مليون جنيه.

ووجّه عبد الشافي الشكر لمسئولي نادي كهرباء الإسماعيلية على تعاونهم مع النادي الأهلي في إنهاء الصفقة.

ويعد محمود الجزار من مواليد 1998، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، بالإضافة إلى إجادته أيضًا اللعب في مركزي خط الوسط المدافع، والظهير الأيمن.

جاء تعاقد الأهلي مع الجزار بعد متابعته من قبل اللجنة الفنية التي يرأسها علاء ميهوب، بعضوية حمدي أبو راضي وناجي خليل.

وتمت الصفقة في حضور عدلي القيعي مدير التسويق بالأهلي والمهندس محمد السيد رئيس شركة كهرباء الإسماعيلية، والمهندس علي خلاف نائب رئيس الشركة، ووائل سعيد وكيل أعمال اللاعب.