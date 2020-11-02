رسميًا.. الأهلي يشكو «فضل» لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط بسبب «كهربا»

تقدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صباح اليوم الإثنين، بشكوى إلى كلٍّ من: المستشار سيد البنداري، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطالب في الشكويين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعة…

تقدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صباح اليوم الإثنين، بشكوى إلى كلٍّ من: المستشار سيد البنداري، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطالب في الشكويين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعة تجاوز محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، في حق محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثناء احتفالية تسليم درع الدوري، عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي في ختام المسابقة.

وكان اللاعب محمود عبد المنعم كهربا قد تقدم بمذكرة إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، يطلب فيها شكوى محمد فضل إلى اتحاد كرة القدم، ولجنة الانضباط بعد التعدي عليه، في مشهد تابعه الملايين عبر شاشات التليفزيون.

وأرفق الأهلي في شكواه مجموعة من الأسطوانات المدمجة للواقعة التي توضح قيام محمد فضل بالتجاوز في حق كهربا والاعتداء عليه باليد وباللفظ في مشهد أدانه الجميع.. كما يستند الأهلي في شكواه إلى العديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة؛ للحفاظ على حق اللاعب والدفاع عن حقوق النادي المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين.

وقام عبد الحفيظ برفع الأمر لإدارة النادي التي تضامنت مع اللاعب في شكواه، واتخذت الإجراءات السابق الإشارة إليها، بل وأعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات أخرى للحفاظ على حق «كهربا» بعدما تأكدت من خلال الفيديوهات أن اللاعب لم يخطئ، ولم تصدر عنه أي إساءة في حق محمد فضل، وأن الأخير هو من تجاوز وبادر بالاعتداء على مرأى ومسمع من الجميع.