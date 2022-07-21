رسميًا.. استقالة رئيس وزراء إيطاليا بعد فشل حصوله على الثقة

أكد رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، اليوم الخميس، استقالته بعد فشل محاولة إنقاذ ائتلافه الحاكم عندما رفضت ثلاثة أحزاب رئيسية التصويت على الثقة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن دراجي قدم استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا بعد انهيار ائتلافه الحاكم الذي كان يقود البلاد.

ومن المقرر حل برلمان إيطاليا لإجراء انتخابات مبكرة بعدما أخبرت ثلاثة من الأحزاب الرئيسية في ائتلاف دراجي الحاكم؛ وهم: أحزاب «فورزا إيطاليا» و«الرابطة» و«حركة 5 نجوم» مجلس الشيوخ بعدم نيتها التصويت، بمجلس الشيوخ على قرار يؤيده رئيس الوزراء الإيطالي أمس الأربعاء.