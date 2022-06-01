رسميًا.. اتحاد الكرة يوقع عقود المباراة الودية بين منتخب مصر وكوريا الجنوبية

وقعّ مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على العقود الخاصة بمباراة منتخب مصر الودية أمام كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجاري مع الاتحاد الكوري.

ويستعد منتخب مصر لخوض 3 مباريات خلال معسكر شهر يونيو؛ حيث يواجه غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم إثيوبيا في مالاوي يوم 9 يونيو بالجولتين الأولفيى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقرر أن يسافر منتخب مصر على متن طائرة خاصة إلى كوريا لتسهيل عودة البعثة عقب المباراة مباشرة فجر يوم 15 يونيو إلى القاهرة؛ من أجل انضمام اللاعبين إلى أنديتهم استعدادا لاستئناف الدوري .

وتمت مراجعة الترتيبات الخاصة بالسفر و المباراة مع السفارة الكورية بالقاهرة، كما تم التواصل مع سفارة مصر بكوريا الجنوبية ممثلة في السفير خالد عبد الرحمن لعمل الترتيبات اللازمة لإستقبال البعثة.

في سياق متصل، تكتمل قائمة مصر تحت قيادة إيهاب جلال اليوم، وذلك بانضمام لاعبي الأهلي ومحمد صلاح اليوم الأربعاء.

كما صرح وليد العطار، المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تذاكر المباراة سيتم طرحها اليوم الأربعاء عبر موقع تذكرتي، أسعارها ستكون أقل من مباراة السنغال. تذكرة الدرجة الثالثة ستكون بسعر 50 جنيهًا.