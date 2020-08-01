رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد استئناف بطولة الدوري للكرة النسائية

اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد توقف المسابقة لفترة 5 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا التى اجتاحت العالم بالكامل

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم استئناف بطولة الدورى المصرى الممتاز للكرة النسائية، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد توقف المسابقة لفترة 5 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا التى اجتاحت العالم بالكامل.

ويتبقى 5 أسابيع فقط على انتهاء مسابقة دوري الكرة النسائية، حيث يتصدر قمة الترتيب وادي دجلة برصيد 29 نقطة، وفي المركز الثاني يأتي كفر سعد برصيد 24 نقطة.

وحدد الاتحاد المصري، وفقًا لما أعلنه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، موعد الأول من شهر أكتوبر المقبل من أجل استئناف موسم 2019-20 لدوري الكرة النسائية.

بدورها، أوضحت سحر عبدالحق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف العام على الكرة النسائية، أنه سيتم إعداد جدول لإجراء مسحات كورونا لأعضاء فرق الدوري؛ للاطمئنان على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل استئناف التدريبات.

ومن المنتظر أن يتحدد موعد انطلاق التدريبات من جديد عقب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.